​​البيئة: حملات يومية على الطرق.. وإجراءات قانونية ضد 2224 سيارة مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتم التفتيش بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على 2878 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 410 وتوقف 2278 عن العمل وفقاً لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة 190 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، بمحافظات (الشرقية، الغربية، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت فؤاد، أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة بلغ حوالي 200 ألف طن بالموقع التي تم فتحها تحت إشراف وزارة البيئة والزراعة، وقامت محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة بتحرير 102 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأشارت فؤاد، إلى حرص الوزارة على تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9698 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة 7474 سيارة ومخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتستمر وزارة البيئة في أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 5449 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة الواتس آب والفيسبوك والخط الساخن إلى 111 بلاغا تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ صباحا إلى ٩ مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.

