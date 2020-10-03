شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينة بسيون وقراها بالغربية بدءًا من السادسة صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس مدينة بسيون، بمحافظة الغربية، في بيان له عن قطع التيار الكهربائى اليوم السبت، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة صباح نفس اليوم، لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف بيان مجلس المدينة، أن التيار الكهربائى سيتم فصله عن مدينة بسيون والقرى التابعة لها، مطالبًا المستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية بتوفير التغذية البديلة طوال فترة الانقطاع.

من ناحية أخرى، نفذت لجنة التعديات على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بتوجيهات المهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حملات لضبط التعديات غير القانونية على الشبكة.

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وقامت لجنة التعديات على الشبكة بضبط ما يقرب من 455 وصلة خلسة، وذلك فى النشاط المنزلى و24 وصلة، وذلك فى النشاط التجارى، حيث إن إجمالي عدد الوصلات الخلسة المتصالح عليها (الكودى) فى النشاط المنزلى والتجارى 236 وإجمالي عدد الوصلات الخلسة غير المتصالح عليها 243، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك التعديات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فى بيان له، أن تلك التعديات تحمل الشركة عبئًا ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات علمًا بأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.