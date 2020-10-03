شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر السماح بالبناء حتى 4 أدوار فقط بشرط وجود ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السماح بالقيام لأعمال البناء والتشطيب والإنشاء 4 أدوار عبارة عن دور أرضى و3 أدوار علوية، وذلك للمبانى والعقارات التى سبق حصولها على ترخيص البناء، ولحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.
يأتى ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمجلس المحافظين، بالسماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بناء قبل وقف البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء.
وكلَّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بأعداد حصر لعدد تراخيص المبانى التى تم وقفها خلال فترة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا فيه موقف الأعمال المنفذة لكل رخصة على حدة.
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