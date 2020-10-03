شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد والكويت 41 ولندن 15.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم السبت 3 أكتوبر .

وتشير توقعات درجات الحرارة لكل من دمشق وطرابلس 32، وبغداد والكويت 41 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 26، 29 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على لندن 15 والصغرى 10، وأنقرة 25 ومدريد 17 درجة مئوية نهاراً والصغرى 07 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 40 27 أنقرة 25 07 المدينة 41 25 إسطنبول 27 16 الرياض 38 23 إسلام أباد 35 19 المنامة 37 31 نيودلهي 36 22 أبوظبي 37 27 جاكرتا 32 23 الدوحة 39 29 بكين 21 11 الكويت 41 24 كوالالمبور 31 24 دمشق 32 13 طوكيو 25 19 بيروت 29 23 أثينا 27 20 عمان 29 15 Advertisements روما 21 14 القدس 26 18 باريس 14 09 غزة 29 22 مدريد 17 07 بغداد 41 23 برلين 20 12 مسقط 36 28 لندن 15 10 صنعاء 24 09 مونتريال 12 05 الخرطوم 40 26 موسكو 18 08 طرابلس 32 27 نيويورك 19 10 تونس 27 17 واشنطن 20 08 الجزائر 23 13 نواكشوط 39 25 الرباط 21 10 أديس أبابا 21 11