شكرا لقرائتكم خبر عن 237 مصابًا فى البحيرة.. «معازيم فرح عزبة الفار» للنيابة: «أكلنا كفتة ورز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة العامة التي استمعت إلى أقوال المصابين في «فرح عزبة الفار» داخل مستشفى المحمودية الجزئية بمحافظة البحيرة، أن المصابين تناولوا وجبة «كفتة وأرز» في حفل الزفاف حسب ما هو معهود في حفل الزفاف في المنطقة، وأفاد 2 من المصابين الذين استمع لأقوالهم المستشار سامح راجح، مدير نيابة المحمودية الجزئية، خلال تواجدهم في مستشفى المحمودية المركزى، بـ«أنهم وباقى المعازيم شعروا بقيئ وآلام حادة في البطن عقب تناولهم وجبة كفتة وأرز المعدة في الفرح»، وتواصل النيابة تحقيقاتها بسؤال الطباخ وصاحب الفرح.

وكانت مستشفى المحمودية المركزى بمركز المحمودية في محافظة البحيرة شهدت ليلة صعبة بعد توافد المصابين على المستشفى مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، حيث وصل عدد المترددين على المستشفى إلى 237 مصابًأ من «المعازيم»فى «فرح عزبة الفار» بينهم عشرات الأطفال وأُسر كاملة.

الحصيلة النهائية 237 مصابًا من «معازيم فرح عزبة الفار» فى البحيرة .. وصلوا مستشفى المحمودية المركزى

وكانت أخبار «فرح عزبة الفار» في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة الذين وصل عددهم إلى 237 من «معازيم الفرح» تصدرت أهم أخبار البحيرة في محركات البحث وأخبار مصر وأخبار المحافظات وأخبار الحوادث أمس وكانت من أهم حوادث البحيرة أمس نظرًا لكثرة أعداد المصابين الذين توافدوا على مستشفى المحمودية المركزى بعد تناولهم وجبه «كفتة ورز» حسب أقوال «المعازيم» المصابين.