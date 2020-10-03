شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2020 لمدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرف على مواقيت الصلاة بمدينة مرسى مطروح لشهر اكتوبر 2020 بحسب هيئة المساحة المصرية ودار الافتاء المصرية وعلى المقيمين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت في الصلاة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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