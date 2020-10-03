شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. طقس مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة جنوبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي يسود فيها طقس مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مع شبورة على القاهرة والوجه البحري والسواحل لشمالية .
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .
وهناك أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ، أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 23»، الإسكندرية «29 – 21»، قنا «37- 25»، الأقصر « 40– 26»، أسوان «41 – 28» .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى (73 – 28)، السواحل الشمالية (80 – 45)، شمال الصعيد (50 – 22)، وجنوب الصعيد (25 – 14) .
أما غداً الاحد فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، والرياح نشطة على جنوب غرب الصعيد ، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على شمال الصعيد ، وجنوب سيناء وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية .
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون : القاهرة الكبرى «32 – 23»، الوجه البحرى «32 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35- 28»، شمال الصعيد «35 – 24»، جنوب الصعيد «39 – 27» درجة مئوية.
ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «78 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «80– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «55 – 22»، جنوب الصعيد «20 – 14» .
أما بعد غدً الاثنين فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وتؤدي الى اضطراب الملاحة .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «33 – 23»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 28»، شمال الصعيد «34 – 24»، جنوب الصعيد «37 – 27» درجة مئوية .
وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «25 – 14» .
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