شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمزارعي الزيتون للحفاظ عليه من الآفات كمحصول أساسي لمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مشتركة من ادارة المكافحة بالمديرية والادارة الزراعية بمطروح بالمرور على بعض مزارع الزيتون بقرى شرق مدينة مرسي مطروح وذلك للتأكد من خلوها من الاصابات ورصد أي حالات إصابة بتلك المزارع وقد شدد المهندس مدير عام الزراعة بضرورة تكثيف المرور والتواصل المستمر مع المزارعين وتوعيتهم بالطرق المثلى لمكافحة الآفات التي تصيب الزيتون الذي يعتبر المحصول الرئيسى والأهم بالمحافظة.

يأتى ذلك ضمن ا لخطة المركزية لوزارة الزراعه المصرية لمتابعه المحاصيل الهامة الصحراوية بمحافظة مطروح وتنفيذا لتوجيهات المهندس احمد يوسف ابوالكمال مدير عام الزراعة بمطروح بضرورة المتابعة والمرور المستمر على مزارع الزيتون.