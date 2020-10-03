شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل بعد التبرع بالدم وما هى فوائده؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها بعد عملية التبرع بالدم، أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس، وترك اللاصقة على الإبرة لمدة 12 ساعة، وضرورة شرب سوائل كثيرة، والبعد عن التدخين لمدة ساعة.

وكان المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة، أكد أن التبرع بالدم هام ويساعد على تحفيز نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة نشطة تحمل كمية أكبر من الأوكسجين الى أعضاء الجسم المختلفة.

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وكشف المركز، أن التبرع بالدم يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل وعدم الخمول، وأن فى بعض الحالات يقلل التبرع من مستوى الحديد الزائد المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وناشد المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة بضرورة التبرع بالدم، مؤكدا أن جميع الأدوات التى يتم استعمالها معقمة ولا تنقل أى أمراض مطلقا وآمنة تماما.