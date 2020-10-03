شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب صورة محمد على بـ"الجزم" في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عدد من الشباب المشاركين في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الدولة والرئيس على المقاول الهارب الخائن محمد على ودعواته للتخريب بضرب صورته بالجزم.

ووجه المصريون الجمعة رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر والتحريض على الفوضى وأكدوا دعمهم للدولة المصرية ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مسيرة التنمية التي يتم تنفيذها في عهده.