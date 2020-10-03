شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بحيرتين لحصاد مياه الأمطار وحماية الزعفرانة من مخاطر السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يتم تنفيذ عملية لإنشاء 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة - مركز رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر من مخاطر السيول تحت إشراف إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر.

وترتكز استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول على محورين مهمين، أولهما التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان، وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بالأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى.

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابه من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها فى بحيرات صناعية لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى إستفادة منها فى أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولي، مشيرا إلى وجود محطات تنبؤات بالسيول تنتشر بمنطقه البحر الأحمر، وترتبط بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة، حيث يتم إعداد تقرير يومى عن حالة الطقس، ويتم إخطار الجهات المسئولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول، ضمن خطة الحكومة للحد من مخاطر السيول.

جدير بالذكر أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الحماية فى جنوب سيناء منذ بداية التسعينيات فى القرن الماضى وذلك بتنفيذ بعض المنشآت الصناعية للحماية فى مدن شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ سد تخزين على وادى العاط بسعه 1.6 مليون متر و3 سدود مساعدة، وذلك لحماية منطقة خليج نعمة بالمدينة، وسد وادى عواجه وسد أم مريخه بتكلفة 13 مليون جنيه.

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