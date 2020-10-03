الشرطة المصرية تهدى القوات المسلحة الباسلة أغنية "عاشوا" في ذكرى نصر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الشرطة المصرية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، من غناء مينا عطا، وكلمات محمد هيكل، والحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.
وحتفل مصر هذه الأيام بذكرى الانتصار العظيم الذى تحقق على أيدى رجال القوات المسلحة المصرية على الاحتلال وتحرير الأرض المصرية.
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