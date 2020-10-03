شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد: السيسى رفع رؤوس المصريين فى السماء وانتصر على المفسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال المصرى المقيم فى مدينة لندن أشرف السعد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا نصره على الإخوان، مضيفا :"علي بن أبي طالب لما مسك العيال اللى كان أسمهم القراء كانوا معتصمين زى رابعة وكان عددهم 20 ألفا ولما قلوا أدبهم ويضايقوا الناس سوا بيهم الأرض، السيسي عمل في رابعة زي ما عمل علي ابن ابي طالب.. عشان كده ربنا نصره وبيحارب المفسدين في الأرض".

وأضاف :"ربنا ناصر السيسي أهو.. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا ثانية". وأضاف أشرف السعد أن الرئيس السيسي يطبق الآية القرانية "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، مضيفا :"السيسي بيطبق الآيه دى.. ابعد عن الناس دى عشان متقعش تحت طائلة الحتة دى لأنه مش هسيبكم.. الإخوان مش عايزين يفهموا"، متابعا :"السيسي رفع رأسنا إلى السماء.. ومرمط بالإخوان الأرض".

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وأشار السعد إلى أن الجيش المصري يدعم الرئيس السيسي في حكمه على عكس محمد مرسي الذي لم يكن معترف به الجيش، والمستشار عدلي منصور هيتكتب في التاريخ أنه كان رئيس جمهورية لكن مرسي مش هيتكتب في التاريخ ولا هيكون في مناهج المدارس".

وقال رجل الأعمال المصرى المقيم فى مدينة لندن: "وأنا بطلع فى الروح هقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن جيش مصر خير أجناد الأرض.. هقول كده والله العظيم، وهاكون خايف لو موقفتش مع بلدى".

وأضاف رجل الأعمال أشرف السعد على هامش احتفالاته بنصر أكتوبر العظيم فى بث مباشر على حسابه الشخصى عبر "فيس بوك" مساء اليوم: "الجيش المصرى خير أجناد الأرض وده مش حديث، لكن إحنا المصريين مصنفين جيشنا بأنه خير أجناد الأرض، محدش حط خط أحمر لـ أردوغان غير الجيش المصرى، العالم كله اجتمع عشان يهددوا أردوغان.. لكن الرئيس السيسي قال بمنتهى الأدب من فضلكم الجيش خليكم جاهزين عشان ممكن نطلع نجيب حد فى الشوال ونيجى.. راح أردوغان خد العيال الإرهابيين ومشي... إحنا بتوع الخط الأحمر".

وأردف قائلا :"مش أردوغان طلع من حوالي شهرين، وقال يجب أن ندخل سرت، تاني يوم الصبح طلع الرئيس السيسي وقال سرت خط أحمر هتيجى فيها أجيبك فى شوال، ومن يومها مجبش سيرتها تانى.. وأردوغان جبان".