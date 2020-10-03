شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يظهر فى سماء القاهرة يوم 14 أكتوبر مقابلا الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر كوكب المريخ فى مواجهة الشمس لأول مرة منذ 27 يوليو 2018، وذلك فى الساعات الأولى من يوم 14 أكتوبر الحالى. ويمر كوكب الأرض فى مداره حول الشمس بين الشمس والمريخ، كما يمر كوكب المريخ فى نفس الوقت تقريبا بأقرب مسافة له من الأرض، ويُطلق عليها نقطة الحضيض، مما يجعله يظهر ألمع وأكبر، ولن يتكرر هذا مرة أخرى قبل عام 2035.

وحسبما ذكر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تتراوح المسافة بين الأرض والمريخ بين 0.36 AU وحدة فلكية و2.68 AU وحدة فلكية، مما يعنى أن قرصه يختلف في القطر بين 25.69 "ثانية قوسية و 3.49" ثانية قوسية .

وفى 14 أكتوبر سيقع المريخ على مسافة 0.42 وحدة فلكية، وسيبلغ قطر قرصه 22.3 ثانية قوسية، ولمعان قدره -2.6. وتعرف الوحدة الفلكية بأنها متوسط المسافة بين الأرض و الشمس وهى حوالى 150 مليون كيلومتر تقريبًا، وتستخدم الوحدة الفلكية بشكل رئيسي في قياس المسافات فى النظام الشمسي أو المسافات الخاصة بالنجوم الأخرى.