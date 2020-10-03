شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات أعمال النظافة والتجميل بمدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، تابعت المهندسة عايدة ماضى, رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم الجمعة سير العمل بمنظومة النظافة تحت اشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة أحمد عيسى ورؤساء الاحياء حى شمال ،أشرف داود ، حى جنوب وليد فاروق استمرار أعمال النظافة وحملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة واستكمال اعمال رفع كفاءة شارع المستشفى العام بصفة خاصه ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ، وقالت ماضي أن ذلك تأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة دسوق . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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