شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران»: مستشار الوزير لم يتقدم للانتخابات البرلمانية وصاحب الدعوة مستشار سابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الطيران المدني، في بيان لها أن المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور باسم عبدالكريم، لم يتقدم للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية 2020 من الأساس، وأن ما تتداوله المواقع الصحفية عن أنه تقدم بطعن لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لاستبعاده من الأنخابات عارٍ تماماَ من الصحة.

وقالت مصادر داخل الديوان العام لوزارة الطيران المدني، أن الشخص الذي رفع الدعوي أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، والتي طعن فيها على عدم ادراجه بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، مختصما كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئيس الادارة المركزية بمعامل وزارة الصحة، هو شخص أخــــــر يعمل مستشار اعلامي بإحدي الشركات التابعة للوزارة حاليا، وكان يعمل في فترة من الفترات مستشاراً لأحد الوزراء السابقين.