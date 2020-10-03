شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فإن نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم السبت .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 32 23 33 23 الاسكندرية 29 21 31 23 وادي النطرون 33 23 34 24 طنطا 31 23 33 25 شبين الكوم 32 23 32 25 دمنهور 30 24 32 26 بلطيم 29 24 31 26 مطروح 28 20 30 22 السلوم 33 22 35 25 سيوة 34 21 36 22 بورسعيد 29 25 32 28 دمياط 28 25 31 28 الزقازيق 32 23 34 24 المنصورة 31 23 33 25 الإسماعيلية 33 21 34 23 السويس 33 23 35 26 العريش 30 23 34 26 رفح 30 22 34 25 رأس سدر 34 24 37 27 نخل 30 18 33 20 نويبع 33 Advertisements 28 36 30 طابا 32 22 34 24 كاترين 30 15 31 16 الطور 30 26 32 29 شرم الشيخ 35 28 38 31 الغردقة 36 27 39 31 مرسى علم 35 28 37 31 الفيوم 33 24 34 26 بني سويف 34 24 35 25 المنيا 34 22 35 23 أسيوط 34 23 35 25 سوهاج 35 24 37 25 قنا 37 25 38 26 الأقصر 40 26 41 27 أسوان 41 28 42 29 ادفو 40 28 42 29 أبوسمبل 40 29 42 31 الوادي الجديد 40 26 41 28 شلاتين 37 27 41 30 أبورماد 36 28 40 30 حلايب 33 29 36 32 رأس حدربة 35 28 37 30