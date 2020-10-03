شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مرورى على كوبري صفط اللبن في الاتجاهين بسبب حادث ميكروباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسبب حادث ميكروباص ووفيات ومصابين على محور صفط اللبن بالجيزة ، مساء «الجمعة»في حدوث شلل مرورى فى الإتجاهيين . وذكر شهود عيان أن سائق الميكروباص اصطتدم بالرصيف الجانبى بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة واصطدامها بالرصيف بعنف فى الإتجاه المؤدي إلى مترو الجامعة ،مما نتج عنه إنحراف السيارة ووفاة شخصين وإصابة آخرين ولاذ بالفرار. انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف ونقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفيات ، وقامت قوات الأمن بالتدخل ومحاولة تسيير حركة المرور وإزاحة الميكروباص على أحد جانبي الطريق . فيما انفجر ٱإطار سيارة نقل محملة ببضائع على الطريق الدائري وأشعل السائق النار أمامها تجنبا لحدوث اصتطدام بسيارته أثناء تغيير الإطار . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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