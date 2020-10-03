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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة فوه يتابع أعمال جمعيه الكليم وأعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه أعمال النظافه بأحياء المدينة المختلفه والقري التابعه للمركز للاتقاء بمنظومه النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة والقري وتقديم أفضل مستوى النظافه وقد تم قص وزاعه وتجميل الأشجار بالطريق العام بقرية منية الإشراف للمحافظة على الشكل الجمالي للأشجار والطريق العام.
كما تقفد رئيس المركز والمدينه جمعية الكليم بفوه وتفقد أعمالها وقد اشاد بالأعمال التي تقوم بها ووجه الشكر لهم على هذه الاعمال والمنتجات المتميزه.
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