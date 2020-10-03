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وصول أول رحلتى طيران من فرنسا إلى مطارى الغردقة ومرسى علم اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم اليوم السبت، مشيرا في بيان للمحافظة، إلى أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي، للحد من انتشار ، لافتاً إلى أن رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع.

وأوضح المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل pcr للسياح والوافدين من الخارج غير الحاملين له من بلادهم، مشيراً إلى أنه من المقرر وصول 255 سائحا فرنسيا إلى مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين.

من جانب أخر، أكد مصدر بمطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أيضا أن يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم رحلة طيران من العاصمة التشيكية براغ، وتعد أولي الرحلات التشيكية التي تصل البحر الأحمر عقب جائحة كرونا.

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