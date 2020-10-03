شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" تعلن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر - الثالثة لعام 2020 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت، وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 26 أكتوبر 2020.

وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشمتل على حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وسوف تفيد هذه الدورة قطاعاً كبيراً من المجتمع المصري خاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وإبداعاته في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه باجتياز المشترك الامتحان النهائى بنجاح يحصل على شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصرى.