شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس قداس "السنة الرعوية" غدا فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الكنيسة الكاثوليكية كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة فى افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، غدا الأحد، بكنيسة سيدة البشارة بطنطا.

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وكان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ترأس افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية، كما كرم خريجى المعهد، كما ترأس العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوى رسمى مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.