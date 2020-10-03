شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى بعد صفعات المتحدة للإرهابين وإعلامهم: كل سبتمبر وانتوا طيبين وإن عدتم عدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفعة قوية تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرا بعد فشل محاولاتهم البائسة لنشر العنف والفوضى في البلاد وتنفيذ الأجندة التخريبية في مصر، في ظل الوعي الشعبي المصري وإدراكهم للإرهاب الإخواني، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فضح الإخوان وكشف تزييفهم للحقائق وتضليلهم للشعب المصرى.

وبعد نجاح المصريين فى مواجهة الدعوات التحريضية للإخوان، قال رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية :"كل سبتمبر وانتوا طيبين وإن عدتم عدنا". جاء هذا التعليق بعدما قادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظومة إعلامية كبيرة فضحت من خلالها أكاذيب الإخوان وكشفت فبركة الجماعة الإرهابية لفيديوهات المظاهرات المزعومة التي حاولت من خلالها جماعات الظلام تشويه صورة المصريين.



رجل الأعمال تامر مرسي عبر فيسبوك

ولعبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى دورا كبيرا في مواجهة الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية، كما وجهت رسالة قوية للإعلام المعادى لمصر، بعدما كشفت للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التى تبثه القنوات التحريضية المعادية ضد مصر.

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وفضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإخوان والقنوات المعادية للدولة المصرية بعد ابتلاعهم للفخ الذى أعدته لهم الشركة عن طريق تصوير مشاهد لمظاهرة "مفبركة" في منطقة نزلة السمان وإرسالها للقنوات التابعة للجماعة الإرهابية التي بدورها عرضت الفيديو بدون التدقيق والبحث للترويج لمخططاتهم بهدم الدولة المصرية، وهو ما أبرز حقيقتهم أمام العالم التي تتمثل في الكذب والتضليل.



رجل الأعمال تامر مرسي بعد فضح أكاذيب الإخوان

وسخر رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من الجماعة الإرهابية التي وقعت في "فخ" فيديو نزلة السمان الشهير، وكتب عبر حسابه قائلاً "قولولهم المتحدة بيخافوا منها"، في إشارة لجملة العقيد الشهيد المنسي الشهيرة التي قالها لأفراد كتيبته أثناء إحدى مداهمات أوكار الإرهاب في سيناء "البسوا المموه بيخافوا منه".