شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية بحقول العروة النيلى للخضر والبطاطس لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجانها المرورية بالحقول العروة النيلى للخضراوات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، مع استقرار أسعار جميع الخضراوات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وقال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر النيلى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، والفلفل الأخضر".

وأضاف مدير الخضر أن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة زراعات عروة البطاطس الجديدة 50 ألف فدان فى عدة مناطق خاصة بالمنيا التى تزرع اكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير إلى استقرار أسعار جميع الخضراوات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وأضاف مدير إدارة الخضر أن هناك لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضراوات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.