شكرا لقرائتكم خبر عن العدد الأول لـ"روزاليوسف" برئاسة تحرير أحمد الطاهرى.. غلاف مميز وعهد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول إصداراتها بعد تولي الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئاسة تحريرها، أبرزت مجلة روزاليوسف، فى عددها الصادر اليوم السبت، احتفال مصر الكبير بذكرى نصر السادس من أكتوبر، عبر غلاف يحمل من التنوع والرؤية ما يؤكد دخول المجلة عهدا جديدا من التميز يحمل رؤية جديدة.

وخرج العدد هو الأول برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، من مجلة روزاليوسف بغلاف يبرز الثراء النوعى للموضوعات التى تناولتها المجلة.

وتضمنت المجلة عناوين معبرة بسيطة، اعتبرها متداولو الغلاف بمثابة نقلة نوعية فى محتوى الصحيفة وطريقة تناولها للأحداث، وخاصة ذكرى انتصارات أكتوبر، وجيش مصر الأقوي في الشرق الأوسط، وتناول الصراعات الحزبية والخريطة السياسية الجديدة.

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ويعد الطاهرى، أحد الكوادر الصحفية الشابة البارزة، بمؤسسة روزاليوسف، والذى جرى الاعتماد عليه ليقود مجلة روزاليوسف، خلال الفترة المقبلة للنهوض بها، وأداء دورها الريادى ومهمتها الوطنية المأمولة منها.



