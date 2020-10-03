شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوجه رساله عاجلة عبر تويتر بعد إصابة ترامب بكورونا: لابد أن نتحد كأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جو بايدن، جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسالة إلى متابعيه عبر تويتر، عقب إعلان إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بقيروس كورونا، موضحا أننا لابد أن نتحد كأمة وأنه لايمكن أن تكون تلك اللحظة حزبية.

وكتب جو بايدن، عبر حسابه بموقع تويتر:" لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية يجب أن تكون لحظة أمريكية علينا أن نتحد كأمة".



جو بايدن تويتر

من جانب أخر ، قال مسؤول في البيت الأبيض: "إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كأجراء احترازي".

وأضاف المسؤول إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

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فى السياق ذاته قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كونلي أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!"، ليثير هذا الإعلام ردود أفعال واسعة، ويعلن البيت الأبيض إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.