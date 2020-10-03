شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد فى احتفالات أكتوبر: "جيشنا معيشنا فى أمان وأعطى لنا قيمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رجل الأعمال المصرى المقيم بلندن، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، للاحتفال مع الشعب المصرى بذكرى احتفالات أكتوبر، ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الإرهاب والدول الداعمة للجماعات الإرهابية.

وقال رجل الأعمال المصرى المقيم فى العاصمة البريطانية لندن،فائلاً:"أنا حضرت الدينار العراقى بيتباع بالميزان، العملة الوحيدة اللى قيمتها موجودة تخش أي مكان تشترى أي حاجة دلوقتى الجنيه، لوعرضت على واحد وقولت له هجبلك متر أرض فى سوريا الآن اللى كان بـ50 ألف جنيه ودلوقتى بألف جنيه هيقلك هعمل به ايه".

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وأضاف أن الدولة تعمل على تقنين الأراضى فى مصر، قائلاً: "اللى يبينى على أرض مش بتاعته الدولة بتقنن الأرض دلوقتى.. كل رملة فى مصر تساوى فلوس هو ده الفرق بين الدولة القوية والدولة الضعيفة، العملة تروح تشترى بيها فى أى وقت على عكس أى دولة أخرى".