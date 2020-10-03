شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد فى احتفالات أكتوبر: "جيشنا معيشنا فى أمان وأعطى لنا قيمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر رجل الأعمال المصرى المقيم بلندن، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، للاحتفال مع الشعب المصرى بذكرى احتفالات أكتوبر، ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الإرهاب والدول الداعمة للجماعات الإرهابية.
وقال رجل الأعمال المصرى المقيم فى العاصمة البريطانية لندن،فائلاً:"أنا حضرت الدينار العراقى بيتباع بالميزان، العملة الوحيدة اللى قيمتها موجودة تخش أي مكان تشترى أي حاجة دلوقتى الجنيه، لوعرضت على واحد وقولت له هجبلك متر أرض فى سوريا الآن اللى كان بـ50 ألف جنيه ودلوقتى بألف جنيه هيقلك هعمل به ايه".
وأضاف أن الدولة تعمل على تقنين الأراضى فى مصر، قائلاً: "اللى يبينى على أرض مش بتاعته الدولة بتقنن الأرض دلوقتى.. كل رملة فى مصر تساوى فلوس هو ده الفرق بين الدولة القوية والدولة الضعيفة، العملة تروح تشترى بيها فى أى وقت على عكس أى دولة أخرى".
وأوضح:"البلاد اللى سقطت دى زى اليمن والعراق وسوريا وليبيا، تعالى أقولك هديك قصر كان بـ 20 مليون دولار وهيدهولك بـ 100 ألف جنيه.. هتقول لا هيحصل حرب هناك هيدكوه.. عندنا لا"، وتابع قائلاً:"جيشنا معيشنا فى أمان والعيال اللى عاوزه مصر تبقى زى ليبيا الجيش أداهم على دماغهم.. الجيش أعطى لنا قيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف السعد فى احتفالات أكتوبر: "جيشنا معيشنا فى أمان وأعطى لنا قيمة".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.