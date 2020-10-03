شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الأضاحى في المحافظات، حيث مقرر اليوم توزيع 15 طنا من اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا – الإسماعيلية"، بواقع 4 أطنان لمحافظة المنيا، و3 أطنان لكل من محافظة "أسيوط - سوهاج – قنا"، و2 طن لمحافظة الإسماعيلية، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

وقالت وزارة الأوقاف، بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 894 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.