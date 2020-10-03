شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُطمئن أنصاره فى فيديو على حسابه بتويتر: "بصحة جيدة وسأواصل عملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى رونالد ترامب، في مقطع فيديو من مقر إقامته في البيت الأبيض قبل ذهابه إلى مركز والتر ريد الطبي على حسابه في تويتر، إنه بصحة جيدة وأن انتقاله إلى المستشفى العسكري ما هو إلا إجراء احترازى، وأكد ترامب أنه سيواصل عمله من مكتبه هناك، كما قال إن زوجته ميلانيا أيضا في صحة جيدة، وتعاني من أعراض خفيفة.



وكان قال مسئول في البيت الأبيض: "إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي".

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وأضاف المسئول، إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وفى السياق ذاته قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كونلي أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.