شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل إلى مستشفى والتر ريد العسكرى للعلاج من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكرى لتلقي العلاج بعد الإصابة من فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال مسئول في البيت الأبيض: "إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي".

وأضاف المسئول، أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.



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فى السياق ذاته، قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان الجمعة إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كونلي أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.