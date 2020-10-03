شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، لإى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال : "إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كأجراء احترازي".

وأضاف المسؤول، أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر. Advertisements

فى السياق ذاته قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أمس الجمعة إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كونلي أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.