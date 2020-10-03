شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات نقل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" العسكرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فيديو لاستعدادات نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" العسكرى.

وقال مسئول في البيت الأبيض: "إن الرئيس ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي".

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وأضاف المسئول، أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.



فى السياق ذاته، قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كونلي أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.