شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغردقة بدءًا من التاسعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك اليوم السبت، بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائى منها لصيانة المحولات وهى مبنى الضرائب العامة، ضرائب المبيعات، ومنطقة الدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به، وآخر شارع المصالح.

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عمارات النجدة، وعمارات الشيخ شحات، وذلك غدا الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.