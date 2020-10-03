أخبار × 24 ساعة.. الكهرباء تطلق خدمات الشكاوى بلغة الإشارة من خلال تطبيق على الموبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الكهرباء تطلق خدمات الشكاوى بلغة الإشارة من خلال تطبيق على الموبايل التعليم تكشف ضوابط تدريس كتاب الباقة والقيم والمستوى الرفيع لطلاب النقل التعليم العالى تفند شائعة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية على جنوب الصعيد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: "اليد الممتدة لتخريب الوطن جزاؤها شرعا القطع" التأمينات تعلن استمرار صرف الدفعة الثانية للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات Advertisements محافظ القاهرة يمد معرض سوق مصر بالحديقة الدولية للثلاثاء المقبل.. صور تسجيل 11500 طالب وطالبة بتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الكهرباء تكشف عن تلقيها 750 ألف طلب للتحويل من الممارسة للعدادات الكودية التموين تعلن صرف 10% من مقررات شهر أكتوبر فى أول يوم النقل تبحث الاستعانة بشركة أجنبية للتعاون فى إدارة محطة ميناء الإسكندرية متعددة الأغراض القوى العاملة تعلن صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

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