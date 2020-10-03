ضبط موظف بتهمة صرف معاشات بأسماء وهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بجهة حكومية؛ بتهمة استغلاله موقعه الوظيفي، وتسجيل بيانات ليس لها أساس مستندي بأسماء وهمية كمستفيدين لأصحاب معاشات لصرف معاشاتهم على مجمدات المعاشات عن طريق البنوك مستغلاً عمله بالتزوير فى المحررات الرسمية.

واتفق المتهم مع موظف بإحدى شركات المواد الغذائية على إعطائه اسم أحد الأشخاص من أهل الثقة لتحرير شيكات بنكية باسمه صادرة من الجهة المختصة للعاملين بالقطاع الحكومى ليس لها أساس مستندى مقابل مبالغ مالية.

وبضبط الأخير عثر بحوزته على شيكين بنكيين منسوب صدورهما للجهة الحكومية محل عمل المتهم الأول باسم سيدة، ومسحوبين على أحد البنوك بقيمة مالية بلغت قرابة 65 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.