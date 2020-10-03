شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم كفر الشيخ تشارك في احتفالات أكتوبر.. ووكيل الوزارة تعلن تأييدها للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد العشرات من العاملين والعاملات بالتربية والتعليم من القرى والمدن، للمشاركة في احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا يونس مدير إدارة الرياض، والمهندس يوسف البسيوني ،مدير إدارة قلين التعليمية .

وأعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، من على المنصة بميدان النصر، تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي ،مقدمة التهنئة للشعب المصري بالذكرى ال47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدعوات الهدامة من قلة من الخونة لن تزيدنا إلا اصراراً على تأييد القيادة السياسية ،للمضي في العمل والبناء والتنمية ،واستكمال المشروعات القومية العملاقة .

تعليم كفرالشيخ يؤيدون الرئيس

تعليم كفرالشيخ يؤيدون الرئيس

تعليم كفرالشيخ يؤيدون الرئيس

تعليم كفرالشيخ يؤيدون الرئيس