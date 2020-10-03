شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر انزلاق 3 سيارات لإلقاء مجهولين «ردم» على الطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انزلقت ثلاث سيارات منهم سيارتين ملاكي وسياره نقل محمله بالخضر بالقرب من منطقة سواني جابر بالضبعه عند مدخل طريق محور الضبعه من الساحل اتجاه مطروح.

وأفادت التحريات الأولية للحوادث الثلاث أن السبب الرئيسى لانزلاق السيارات هو وجود كميات من «الردم والسبلة» التي القاها مجهولون على الطريق مما تسببت في حوادث انزلاق السيارات الثلاث.

وكانت اسعاف مطروح قد أبلغت بوجود مصاب واحد تم نقله بسيارة إسعاف لمستشفي الضبعه. ومصاب آخر اسعف في مكانه، وذلك على اثر انقلاب السيارات الثلاث على الطريق الدولى لمحور الضبعه، حيث يوجد معوقات على الطريق أدت للانزلاق.

وطالب المسئولون عن مدينة الضبعه من محافظة مطروح سرعه إرسال لودر وسيارات الدفاع المدني لازاله المعوقات لعدم حدوث تصادم اوانزلاق اخر ومنعا لتعرض المواطنين للخطر.