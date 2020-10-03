شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي وأحمد آدم أبطال الحملة التوعوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة الصحة والسكان، الحملة التوعوية لمبادرة رئيس الجمهورية ضمن 100 مليون صحة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة. وشارك في الحملة كل من الفنان أحمد آدم والفنانة هالة صدقي، للترويج للحملة والتعريف بأهمية الاستفادة من الحملة لعلاج مصابي السكر والضغط. وأكدت الوزارة، أن الحملة متاحة في كافة المحافظات بشكل يومي للكشف والعلاج بالمحان، مشيرة إلى أنه لمعرفة الاماكن والمواعيد الخاصة بكل محافظة وأقرب أماكن الحملة من خلال تطبيق صحة مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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