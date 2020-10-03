شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتلقى ١١١ بلاغ من المواطنين بشأن التضرر من حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشأت صناعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة البيئة أن عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 111 بلاغ تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.
وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة .
وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.
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الوضع في مصر
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اصابات
103,198
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تعافي
96,494
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وفيات
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