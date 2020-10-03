شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري بدمياط يستبعد ضياء داود وسامي سليمان من انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر اليوم باستبعاد النائب الحالي ضياء الدين داود والمرشح المستقل على المقعد الفردي بالدائرة الأولي ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية، بينما قضت برفض الطعون المقدمة ضد 7 مرشحين محتملين، وإحالة الطعن ضد النائبة الحالية ايفيلين متي بطرس للقضاء الإداري بالشرقية لكونها مرشحة حزب الوفد بالقائمة الوطنية لشرق الدلتا .

وكان احد المحامين المرشحين أقام طعنا ضد 10 من المرشحين بالدائرة الأولي بينهما 4 نواب حاليين، ثم تراجع عن الطعن في حق المرشحين ضياء داود وياسر أبوهندية ومحمد الماشطة، كما تقلت هيئة المحكمة المستندات التي قدمها المطعون ضدهم لإثبات أحقيتهم في الترشح وعدم صحة ما ورد بالطعن ضدهم

من جانبه، قال ضياء الدين داود المرشح الفردي المستقل بالدائرة الأولي، انه سيقيم غدا طعنا امام المحكمة الإدارية العليا، يثبت فيه تقديمه لكافة الأوراق الخاصة بالترشح بما فيها ما يخص إقرارات الذمة المالية المطلوبة، علاوة على عدد اعتداد هيئة المحكمة بتنازل الطاعن وطلبه سحب الطعن المقدم ضده خلال المدة القانونية لنظر الطعون، معربا عن ثقته في عدالة القضاء المصري وعودته لسجلات المرشحين بالدائرة الاولي

يذكر، أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الأولي المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل بالدائرة الأولي بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، وبالدائرة الثانية كفرسعد وفارسكور والزرقا .