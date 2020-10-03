شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه تناقش تأثير الإبداع في «الإخراج الصحفي» على النص التحريري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش كلية الإعلام جامعة القاهرة، الأربعاء المقبل، رسالة دكتوراه تحت عنوان «تأثير الإبداع في الإخراج الصحفي على تلقي النص التحريري.. دراسة شبه تجريبية»، مقدمة من الباحث عيد رحيل المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتتكون لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام، والدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، والدكتورة ميسون قطب عميد كلي الفنون التطبيقية جامعة حلون، والدكتور محمد غريب الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويُعد الدكتور عيد رحيل من أبرز العاملين بمجال الإخراج الصحفي بمصر وساهم في ضع «الماكيت» الأساسي للعديد من الصحف اليومية والأسبوعية أبرزها جريدة الدستور منذ إصدارها الأسبوعي ثم الإصدار اليومي، وصحف الفجر والتحرير والموجز وغيرها من الإصدارات الصحفية الأخرى، ويشغل حاليا منصب المدير الفني لجريدة الدستور.