شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتفلون في ميدان سوهو بشرم الشيخ بذكرى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج الآلاف من سكان شرم الشيخ مساء اليوم في مسيرة ضخمة لميدان سوهو اسكوير في حب مصر واحتفالا بذكري اكتوبر العظيمة

وقد ضمت المسيرة عدد من القيادات الشعبية وعواقل ومشايخ بدو جنوب سيناء وكل فئات المجتمع وتجمعوا في مشهد مهيب وسط ميدان سوهو اسكوير

وهتفوا بعبارات «تحيا مصر» وعبارات «احنا الشعب المصري السوبر نفدي رئيسا بروح اكتوبر»

وحملوا الإعلام المصرية ولافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقد ردد الاطفال الاغاني الوطنية في حب مصر والقي الكثير من الشباب الاشعار الوطنية

وقال سيد عوض رجل اعمال واحد القيادات الشعبيه في جنوب سيناء إن جميع فئات المجتمع السيناوي خرجوا يحتفلون في حب مصر في بداية شهر الانتصارات اكتوبر العظيم من نابع حبهم لوطنهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل قراراته

وقد شارك السياح في ميدان سوهو اسكوير سكان شرم الشيخ احتفالهم وحملوا معهم الاعلام المصرية ورددوا «تحيا مصر»

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وقد شارك في احتفالية حب مصر شباب شرم الشيخ من بدو وحضر وكذلك السيدات البدويات والعاملين بالسياحة وعلت الاصوات ب «تحيا مصر»

وقال العاملين بالسياحة إن المدينة بدات تنتعش سياحيا وجميع الانشطة السياحية تعمل بشكل طبيعي