شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعلن عن آخر مواعيد رحلات «اليوم الواحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت لجنة النشاط بنادى الصحفيين عن آخر رحلات اليوم الواحد إلى العين السخنة ورحلات الساحل الشمالى وقال خالد جمال، رئيس عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النشاط إن النادى أعلن عن آخر رحلات العين السخنة على اليخت لهواة الصيد الجمعة المقبل 9 من أكتوبر على اليخت بسعر 360 جنيه للفرد شاملة دخول المارينا ووجبة الغداء، بالإضافة جوله حرة في بورتو السخنة لافتا إلى أن الإنتقالات بأتوبيسات حديثة مكيفة.

وأوضح «جمال» أن آخر رحلات الساحل الشمالي إلى فندق عايــده بيتـش الكيلو 77 ( الســاحل الشمـالي ) يوم السبت 26 من أكتوبر بسعر 360 جنيه فقط للفرد شاملة :وجبة غداء والاستمتاع بالألعاب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحفيين» تعلن عن آخر مواعيد رحلات «اليوم الواحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.