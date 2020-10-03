شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات ثقافية وفنية وماراثون رياضى فى المحافظات بمشاركة قوى سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المئات من أهالى المحافظات فى احتفالات أكتوبر أمس، بتنظيم مسيرات وإقامة حفلات غنائية، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى.

فى المنيا، تمت إقامة حفل غنائى بمنطقة كورنيش النيل، بحضور آلاف المواطنين من أبناء المحافظة، بدعوى من حزب مستقبل وطن، ومؤسسات المجتمع المدنى، وشارك عدد من الأهالى من مدن وقرى المنيا، الى مدينة المنيا، فى مظاهرة تأييد، ومبايعة لخطوات، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، أجندة احتفالات تتضمن أمسيات ومسابقات فنية، وحفلات غنائية خلال الشهر، فيما أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى، تنفيذ المرحلة الأخيرة لعدد من المشروعات العملاقة، وافتتاح البعض منها، ضمن أجندة الاحتفالات.

وفى الأقصر دعت القوى السياسية أعضاءها للمشاركة فى الاحتفالية المقررة بساحة ميدان ابو الحجاج الأقصرى، امام معبد الأقصر، والتى تضم عددا من الأحزاب، ومنها مستقبل وطن والشعب الجمهورى والوفد والتجمع وعدد آخر من الأحزاب بجانب منظمات المجتمع المدنى.

وفى الشرقية، قال وائل الألفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، ستنظم الماراثون القومى للدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك»، يوم الخميس المقبل، احتفالاً بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والمحافظ.

ونظم أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بوسط المدينة للاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر ودعم الدولة والرئيس، ورفع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر وصور الرئيس.

شارك فى المؤتمر أعضاء من اتحاد قبائل سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، بجانب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح وعدد من مشايخ القبائل وعواقل المنطقة، ورفع المشاركون فى المؤتمر أعلام مصر وصور الرئيس وشعارات «تحيا مصر» ولافتات حملت كلمات «كلنا معاك» و«نعم لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي» و«لا للخونة..لا لمثيرى الشغب.. نعم للاستقرار.. نعم لدعم رئيس الجمهورية» و«اتحاد قبائل سيناء يؤيد ويبايع الرئيس».

Advertisements

وفوض المشاركون فى المؤتمر الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة، فى إعادة الاستقرار ومحاربة الإرهاب فى جميع محافظات مصر وخصوصًا شمال سيناء ومحاربة الدعوات الهدامة لاستقرار الدولة بجميع مؤسساتها.