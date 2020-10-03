شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار شكري بتعيين عدد من المساعدين الجدد لوزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر سامح وزير الخارجية قرارا وزاريا بتعيين عدد من المساعدين الجدد لوزير الخارجية، وهي المناصب التي خلت نتيجة لبدء سفراء مصر الجدد في تنفيذ مهام عملهم في العواصم التي تم تعيينهم سفراء لمصر بها .

وشمل القرار تعيين السفير إيهاب بدوي سفير مصر الذي إنتهت مدة خدمته في العاصمة الفرنسية باريس مساعدا لوزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير خلفا للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد في العاصمة الأمريكية واشنطن .

كما شمل القرار تعيين السفير نزيه النجاري مساعدا لوزير الخارجية والمستشاري السياسي للوزير، وهي من المرات القليلة التي يتم فيها تعيين مستشار سياسي لوزير الخارجية الذي يعد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق ونبيل فهمي وزير الخارجية السابق من أشهر من شغل هذا المنصب .

وطبقا لقرار وزير الخارجية يشغل السفير عمر عامر سفير مصر السابق في النمسا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون السلك الدبلوماسي، كما يشغل السفير هشام سيف الدين سفير مصر السابق في سويسرا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين .

ويشغل السفير نبيل حبشي سفير مصر السابق في تونس منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وسبق أن شغل حبشي ذات المنصب قبل توليه منصب سفير مصر في تونس .

وطبقا لقرار وزير الخارجية يشغل السفير محمد أبوالخير سفير مصر السابق في سنغافورة منصب مندوب مصر الدائم لدي جامعة الدول العربية .

كما يشغل السفير حسام القاويش سفير مصر السابق في بولندا والمتحدث السابق لمجلس الوزراء منصب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الإتصالات .

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وطبقا للقرار يشغل السفير شريف عيسي سفير مصر السابق في جنوب افريقيا منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية خلفا للسفير أبوبكر حفني الذي تولي منصبة الجديد سفيرا لمصر في أورجواي .

ويشغل السفير خالد يوسف منصب مدير إدارة المؤتمرات الدولية، فيما يشغل السفير محمد خليل مرسي منصب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية .