شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو أسوان يحتفلون بنصر أكتوبر بميدان مجدي يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تجمع المئات من مواطني اسوان بميدان مجدي يعقوب وسط مدينة أسوان بمنطقة الكورنيش امام مجمع محاكم اسوان احتفالا بنصر اكتوبر المجيد ودعما للدولة. ورفع المشاركون في الاحتفالات علم مصر مرددين الاغاني والهتافات الوطنية بمشاركة الاهالي والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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