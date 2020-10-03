شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات كبيرة لأهالي البحر الأحمر بانتصارات أكتوبر بالممشي السياحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل أهالى محافظة البحر الأحمر بمختلف المدن بصفة عامة، وعلى الممشى السياحي، بمدينة الغردقة بصفة خاصة، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وحمل أهالى المحافظة أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط الأناشيد الوطنية، وهتافات «تحيا مصر».
يشارك في هذه الإحتفالات الضخمة مختلف فئات المجتمع، انتشرت في ميادين محافظة البحر الأحمر لافتات تدعم الدولة وتهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وسط تواجد أمني مكثف من مديرية أمن البحر الأحمر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات كبيرة لأهالي البحر الأحمر بانتصارات أكتوبر بالممشي السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.