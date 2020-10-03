شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بذكرى انتخابه على الكرسى البطريركى.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطران نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، إن البابا ثيودروس الثاني، سيحتفل بمرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، الجمعة المقبل.

وأضاف الأنبا نقولا، في بيان أنه تم انتخاب البابا ثيودروس الثاني، من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، في يوم 9 أكتوبر 2004.

وتابع الأنبا نقلا، بهذه المناسبة يقام قداس إلهي في دبر القديس سابا البطريركي بالإسكندرية بحضور البابا ثيودروس ومطارنة البطريركية في مصر؛ المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليس (طنطا)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس (شمال الدلتا)، الأسقف والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.

واستطرد الأنبا نقولا، تولي البابا ثيودروس عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية فكان في 24 أكتوبر 2004 في كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة في الإسكندرية. بحضور العديد من الرئيسيات وممثلي جميع الكنائس، والثقافية، والقادة السياسيين في مصر واليونان وآلاف المسيحيين.