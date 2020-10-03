شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بذكرى انتخابه على الكرسى البطريركى.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الأنبا نقولا، في بيان أنه تم انتخاب البابا ثيودروس الثاني، من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، في يوم 9 أكتوبر 2004.
وتابع الأنبا نقلا، بهذه المناسبة يقام قداس إلهي في دبر القديس سابا البطريركي بالإسكندرية بحضور البابا ثيودروس ومطارنة البطريركية في مصر؛ المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليس (طنطا)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس (شمال الدلتا)، الأسقف والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.
واستطرد الأنبا نقولا، تولي البابا ثيودروس عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية فكان في 24 أكتوبر 2004 في كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة في الإسكندرية. بحضور العديد من الرئيسيات وممثلي جميع الكنائس، والثقافية، والقادة السياسيين في مصر واليونان وآلاف المسيحيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بذكرى انتخابه على الكرسى البطريركى.. الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.