شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد فى احتفالات أكتوبر: "لو الرئيس السيسى قال مصر .. هينزل 100 مليون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال المصرى المقيم في العاصمة البريطانية لندن، أن الشعب المصرى يثق في الرئيس السيسى وقيادات الدولة، مشيرا إلى محاولات قناة الجزيرة وقنوات الإخوان الإرهابية في بث الفوضى عن طريق المال القطرى.

وقال أشرف السعد خلال فيديو بث مباشر عبر حسابه بموقع فيس بوك، موجها كلامه إلى قناة الجزيرة ودعواتها التحريضية:"عاوزين تخربوا مصر أنتم عبط أوى.. والله العظيم ومن أنزل هذا الكتاب لو الرئيس السيسى قال مصر هينزل 100 مليون، أنتم لسه يا بتوع الجزيرة ما عندكوش دم للدرجة دى.. ده الدعوة كانت إمبارح ومش مترتبة من زمان"، وأضاف:"النهاردة عيد مش عاوزين نتكلم فى أى حاجة.. عاوزين نفرح كده".

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وأوضح، أن قنوات الإخوان الإرهابية تمول من المال القطرى، موضحا أنهم يتحدثون في العديد من الموضوعات التي لا يفقهون فيها شيئا، قائلاً:"العيال ده قطر بتمويلهم وعاملين يتكلموا على الديون ويطلعوا يقولو أي كلام وعاملين يقولوا مديونية مصر وصلت لحد كام والشعب مش فاهم الموضوع، طيب أمريكا أكبر دولة فى العالم مديونة".