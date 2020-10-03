شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة للجماعة الإرهابية.. قنوات الإخوان تحول فيديو "عزال عروسة" لمظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تقودها المخابرات التركية، تتبع نفس نهجها المعتاد فى فبركة الفيديوهات لتحويلها لمشاهد تثير الفوضى، ولتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وهو ما يتحول فى النهاية لفضحهم أمام العالم بتلك الوقائع.

وفى واقعة جديدة تثبت النهج المتدنى الذى تتبعه تلك القنوات فى إثارة الفوضى، عرضت قناة "وطن" مقطع فيديو من قرية شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، يظهر من خلاله أهل عروس، وهم يقومون بنقل محتويات زواج ابنتهما من منزلها لمنزل زوجها فى احتفالات تعرف فى المناطق الشعبية بـ"نقل عزال".

Advertisements

وواصلت القناة التابعة للجماعة الإرهابية تدليسها بوصف فيديو "نقل العزال" بالمظاهرات الحاشدة، وهو ما نفاه أحد أفراد أهل العروس فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" يؤكد من خلاله على أن تلك الفيديوهات التى عرضتها القناة القطرية تدليس ولا أساس لها من الصحة، وأن من يظهرون في تلك الفيديوهات هم أفراد عائلته الذين ينقلون محتويات منزل العروس.









وعلق حسام أسامة أحد أفراد أهل العروس على تلك الفيديوهات قائلاً: "قناة كذابة إزاى تنشر خبر زى كدا، المظاهرات اللى بيقولوا عليها دى "عزال" فى قرية القشيش انهاردة، دا فرح بنت عمتى، إزاى دى مظاهرات دا عزال، وزيادة تأكيد على أن تلك الفيديوهات كاذبة، اللى ظاهر فى الصورة ولابس نظارة دا والدي".

ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي تواصل القناة الإرهابية نشر الفوضى والكذب والتدليس تجاه الشعب المصرى، فسبق أن وقعت فى الفخ الذى أعدته الشركة المتحدة بقيادة رجل الأعمال تامر مرسى لمذيعي القنوات القطرية، ونشرته على أنه مظاهرات في منطقة نزلة السمان بدون تحرى الدقة، وهو ما اتضح فى النهاية أنها "فيديوهات مفبركة".